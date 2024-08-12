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ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረተ እምነት እውነት አይደለም ማለታቸው ተገለጸ!

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር እሁድ እለት በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምዕመናን በእለቱ ቅዱስ ወንጌል ላይ ተንተርሰው የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ እንድምያደርጉ ይታወቃል። በእዚህ መሰረት ቅዱሰንታቸው በነሐሴ 05/2016 ዓ.ም ባደርጉት የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረተ እምነት እውነት አይደለም ማለታቸው ተገልጿል።

የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን

ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ቅዱስነታቸው በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንድሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!

የዛሬው ቅዱስ ወንጌል (ዮሐ 6፡41-51) ኢየሱስ “ከሰማይ ወርጃለሁ” (ዮሐ 6፡38) ብሎ በተናግረው መሠረት አይሁድ ላነሱት ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል። ይህም ለእነርሱ መሰናክል ይሆንባቸዋል።

ይህንን ሲሰሙ እርስ በእርሳቸው አጉረመረሙ፣ “ደግሞም፣ “ይህ አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው፣ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? ታዲያ አሁን እንዴት፣ ‘ከሰማይ ወረድሁ ይላል’  ” አሉ ( ዮሐ 6:42) በዚህ የተነሳ ያጉረመርማሉ። ለሚሉት ነገር ትኩረት እንስጥ። ኢየሱስ ከሰማይ ሊመጣ እንደማይችል እርግጠኞች ናቸው፤ ምክንያቱም እሱ የአናጺ ልጅ ስለሆነ እናቱና ዘመዶቹ እንደ ሌሎች ብዙ ሰዎች ተራ ሰዎች፣ የተለመዱ፣ ተራ ሰዎች ናቸው። "እግዚአብሔር ራሱን እንደዚህ ባለ ተራ መንገድ እንዴት ይገለጣል?" ይላሉ። ስለ ትሑት አመጣጡ በነበራቸው እምነት ምክንያት  ለእምነታቸው እንቅፋት ይሆናል እናም ከሱ ምንም የምንማረው ነገር የለም በሚል ግምት ትምህርቱን ተስተጓጉለዋል። ቅድመ-ግምቶች እና ግምቶች ምን ያህል ይጎዳሉ! ወንድሞች እና እህቶች የምያደርገንን መሰባሰብን በቅንነት መወያየትን ያሰናክላሉ፣ ከቅድመ ግምቶች እና ግምቶች ተጠንቀቁ። ግትር አስተሳሰብ አላቸው፣ እናም በልባቸው ውስጥ ለእርሱ የሚመጥን ነገር የለም፣ ለእነርሱ ደህንነታቸው በተሞላው አቧራማ መደርደሪያ ውስጥ ካለው መዝገብ ውስጥ ፋይል ማድረግ ያቅታቸዋል። እና ይሄ እውነት ነው፡ ብዙ ጊዜ የእኛ ደህንነቶች ተዘግተዋል፣ አቧራማ፣ እንደ አሮጌ መጽሐፍት ማለት ነው።

ነገር ግን ሕግን የሚጠብቁ፣ ምጽዋት የሚሰጡ፣ ጾምንና የጸሎት ጊዜን የሚያከብሩ ሰዎች ናቸው። በእርግጥ፣ ክርስቶስ አስቀድሞ የተለያዩ ተአምራትን አድርጓል (ዮሐ 2፡1-11፣4፣43-54፤ 5፡1-9፤ 6፡1-25)። ለመሆኑ ይህ ሁሉ ተአምራት መሲሑን በእነዚህ በኩል እንዲያውቁት የማይረዳቸው እንዴት ነው? ለምን አይረዳቸውም? ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ተግባራቸውን የሚፈጽሙት ጌታን ለመስማት ሳይሆን የሚያስቡትን ነገር ማረጋገጫ ለማግኘት ነው። ለጌታ ቃል ተዘግተዋል፣ እናም ለራሳቸው ሀሳቦች ማረጋገጫ ይፈልጋሉ። ይህ የሚያሳየው ኢየሱስን ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ለመጠየቅ እንኳን ጊዜ እንዳልነበራቸው ነው፣ እርስ በርሳቸው በእርሱ ላይ በማጉረምረም ላይ ብቻ ተወስነዋል (ዮሐ. 6፡41)፣ ያመኑበትን ነገር ለማረጋገጥ ያህል፣ እናም እራሳቸውን የዘጉ፣ በማይቻል ምሽግ ውስጥ ተዘግተዋል። እናም ስለዚህ ማመን አይችሉም። የልብ መዘጋት ምን ያህል ይጎዳል፣ ምን ያህል ይጎዳል!

ለዚህ ሁሉ ትኩረት እንስጥ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በእኛም ላይ፣ በሕይወታችን እና በጸሎታችን ተመሳሳይ ነገር ሊደርስብን ይችላል፡ በእኛ ላይ ሊደርስ ይችላል ማለትም ጌታ የሚናገረውን በእውነት ከመስማት ይልቅ እኛ ወደ እርሱ እና ወደ ሌሎች የምንጠብቀው የምናስበውን ነገር ለማረጋገጥ ፣የእምነታችን ማረጋገጫ ፣ፍርዳችን ፣ጭፍን ጥላቻ ሊሆን ይችላል።  ነገር ግን ይህ እግዚአብሔርን የምንናገርበት መንገድ እግዚአብሔርን እንድንገናኝ፣ በእውነት እንድንገናኘው ወይም ራሳችንን ለብርሃኑና ለጸጋው ስጦታ እንድንከፍት አይረዳንም፣ በበጎነት ለማደግ፣ ፈቃዱን ለማድረግ እና ውድቀትን ለማሸነፍ እና ችግሮችን ለመወጣት በእርሱ መታመን ያስፈልጋል። ወንድሞች እና እህቶች እምነት እና ጸሎት፣ እውነት ሲሆኑ አእምሮንና ልብን ይከፍታሉ፣ ልባችሁን አትዝጉ።  አእምሮአቸው፣ በጸሎት የተዘጋ ሰው ስታገኙ ያ እምነትና ያ ጸሎት እውነት አይደሉም።

እስቲ እራሳችንን እንጠይቅ፡ በእምነት ህይወቴ፣ በራሴ ውስጥ በእውነት ዝም ለማለት እና እግዚአብሔርን ለመስማት እችላለሁን? ከራሴ አስተሳሰብ ባሻገር እና እንዲሁም በእሱ እርዳታ ፍርሃቴን ለማሸነፍ ድምፁን ለመቀበል ፈቃደኛ ነኝ?

የጌታን ድምጽ በእምነት እንድንሰማ እና ፈቃዱን በድፍረት እንድንፈጽም እምቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ እርሷ ትርዳም።

 

12 August 2024, 08:05

የገብርኤል ብሥራት ጥንታዊ መሠርት የያዘና የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን በማስታወስ በቀን ሦስት ጊዜ ማለትም በንጋት (በአስራሁለት ሰዓት) በቀትር (በስድስት ሰዓት) እንዲሁም በማታ (በአስራሁለት ሰዓት) የሚደገም የጸሎት ዓይነት ሲሆን ጸሎቱ በሚደገምበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያንም የመልኣከ እግዚኣብሔርን ደወል በዚሁ ሰዓት ትደውላለች። ይህ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር የሚለውን ስያሜ ያገኝው ከጸሎቱ ከመጀመሪያ ስንኝ የእግዚኣብሔር መልኣከ ማርያምን አበሠራት ከሚለው የተወሰደ ሲሆን ጸሎቱ ስለ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይናገራል። ጸሎቱ በሦስት የተከፈሉ አጫጭር ስንኞች ሲኖሩት በእነኚህ በሦስት አጫጭር ስንኞች መሓል ጸጋን የተሞላሽ የሚለው የማርያም ጸሎት ይደገማል። ይህ ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ዕለት ልክ በእኩለ ቀን ላይ በዕለቱ ወንጌል ላይ ትንሽ አስተምሮና ገለፃ ከሰጡ በኋላ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ላይ ይህንን ጸሎት ይመራሉ። በመቀጠልም በአደባባዩ ላይ የተገኝው ከተለያየ ቦታ ለንግደት የመጣውን ሕዝብ ሰላምታ ይሰጣሉ።በየትኛውም ጊዜ ከበዓለ ፋሲካ እስከ በዓለ ጰራቅሊጦስ በመልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ፈንታ የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚዘክረውን “የሰማይ ንግሥት ሆይ ደስ ይበልሽ” የሚለው ጸሎት የሚደገም ሲሆን በመሓል በመሓሉ ጸጋን የተሞላሽ ማርያም ሆይ የሚለው ጸሎት ይታከልበታል።

መልኣኩ ገብርኤል ማሪያምን አበሰራት የሚለው የቀርብ ጊዜ ጸሎት

ሁሉንም ያንብቡ >

ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር እንጸልይ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

የግብርኤል ብሥራት

የእግዚኣብሔር መልአክ ማርያምን አበሰራት

እርሷም በመንፈስ ቅዱስ ጸነስች

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

እነሆኝ የእግዚኣብሔር አገልጋይ

እንዳልከኝ ይሁንልኝ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

ቃል ሥጋ ሆነ

በኛም አደረ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ…….

ቅድስት የአምላክ እናት ሆይ ለምኝልን

ክርስቶስ ለሰጠን ተስፋ የተገባን እንድንሆን

 

እንጸልይ

እግዚኣብሔር ሆይ በመላኩ ምሥራች የልጅህን የእየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እንዳወቅን በሕማሙና በመስቀሉ ወደ ትንሣኤ ክብር እንድንደርስ ጸጋህን ስጠን ብለን በጌታችን እየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን።

አሜን።

ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን 3x ጊዜ

ጌታ ሆይ ለሞቱት ሰዎች የዘለዓለምን ዕርፍት ስጣቸው የዘለዓለምን ብርሃን አብራላቸው በሰላም አሳርፋቸው።

የመጨረሻ ቡራኬ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይም በሌላ

እግዚኣብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

ከመንፈስህም ጋር

የእግዚኣብሔር ሥም የተመሰገነ ይሁን

ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም

 እረዳታችን የክርስቶስ ሥም ነው

 እርሱ ሰማይና ምድርን ፈጥሯልና

ሁሉን የሚችል እግዚኣብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።

አሜን።