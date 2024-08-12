ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ በጭፍን ጥላቻ ላይ የተመሰረተ እምነት እውነት አይደለም ማለታቸው ተገለጸ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ቅዱስነታቸው በወቅቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንድሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!
የዛሬው ቅዱስ ወንጌል (ዮሐ 6፡41-51) ኢየሱስ “ከሰማይ ወርጃለሁ” (ዮሐ 6፡38) ብሎ በተናግረው መሠረት አይሁድ ላነሱት ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል። ይህም ለእነርሱ መሰናክል ይሆንባቸዋል።
ይህንን ሲሰሙ እርስ በእርሳቸው አጉረመረሙ፣ “ደግሞም፣ “ይህ አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው፣ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? ታዲያ አሁን እንዴት፣ ‘ከሰማይ ወረድሁ ይላል’ ” አሉ ( ዮሐ 6:42) በዚህ የተነሳ ያጉረመርማሉ። ለሚሉት ነገር ትኩረት እንስጥ። ኢየሱስ ከሰማይ ሊመጣ እንደማይችል እርግጠኞች ናቸው፤ ምክንያቱም እሱ የአናጺ ልጅ ስለሆነ እናቱና ዘመዶቹ እንደ ሌሎች ብዙ ሰዎች ተራ ሰዎች፣ የተለመዱ፣ ተራ ሰዎች ናቸው። "እግዚአብሔር ራሱን እንደዚህ ባለ ተራ መንገድ እንዴት ይገለጣል?" ይላሉ። ስለ ትሑት አመጣጡ በነበራቸው እምነት ምክንያት ለእምነታቸው እንቅፋት ይሆናል እናም ከሱ ምንም የምንማረው ነገር የለም በሚል ግምት ትምህርቱን ተስተጓጉለዋል። ቅድመ-ግምቶች እና ግምቶች ምን ያህል ይጎዳሉ! ወንድሞች እና እህቶች የምያደርገንን መሰባሰብን በቅንነት መወያየትን ያሰናክላሉ፣ ከቅድመ ግምቶች እና ግምቶች ተጠንቀቁ። ግትር አስተሳሰብ አላቸው፣ እናም በልባቸው ውስጥ ለእርሱ የሚመጥን ነገር የለም፣ ለእነርሱ ደህንነታቸው በተሞላው አቧራማ መደርደሪያ ውስጥ ካለው መዝገብ ውስጥ ፋይል ማድረግ ያቅታቸዋል። እና ይሄ እውነት ነው፡ ብዙ ጊዜ የእኛ ደህንነቶች ተዘግተዋል፣ አቧራማ፣ እንደ አሮጌ መጽሐፍት ማለት ነው።
ነገር ግን ሕግን የሚጠብቁ፣ ምጽዋት የሚሰጡ፣ ጾምንና የጸሎት ጊዜን የሚያከብሩ ሰዎች ናቸው። በእርግጥ፣ ክርስቶስ አስቀድሞ የተለያዩ ተአምራትን አድርጓል (ዮሐ 2፡1-11፣4፣43-54፤ 5፡1-9፤ 6፡1-25)። ለመሆኑ ይህ ሁሉ ተአምራት መሲሑን በእነዚህ በኩል እንዲያውቁት የማይረዳቸው እንዴት ነው? ለምን አይረዳቸውም? ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ተግባራቸውን የሚፈጽሙት ጌታን ለመስማት ሳይሆን የሚያስቡትን ነገር ማረጋገጫ ለማግኘት ነው። ለጌታ ቃል ተዘግተዋል፣ እናም ለራሳቸው ሀሳቦች ማረጋገጫ ይፈልጋሉ። ይህ የሚያሳየው ኢየሱስን ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ለመጠየቅ እንኳን ጊዜ እንዳልነበራቸው ነው፣ እርስ በርሳቸው በእርሱ ላይ በማጉረምረም ላይ ብቻ ተወስነዋል (ዮሐ. 6፡41)፣ ያመኑበትን ነገር ለማረጋገጥ ያህል፣ እናም እራሳቸውን የዘጉ፣ በማይቻል ምሽግ ውስጥ ተዘግተዋል። እናም ስለዚህ ማመን አይችሉም። የልብ መዘጋት ምን ያህል ይጎዳል፣ ምን ያህል ይጎዳል!
ለዚህ ሁሉ ትኩረት እንስጥ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በእኛም ላይ፣ በሕይወታችን እና በጸሎታችን ተመሳሳይ ነገር ሊደርስብን ይችላል፡ በእኛ ላይ ሊደርስ ይችላል ማለትም ጌታ የሚናገረውን በእውነት ከመስማት ይልቅ እኛ ወደ እርሱ እና ወደ ሌሎች የምንጠብቀው የምናስበውን ነገር ለማረጋገጥ ፣የእምነታችን ማረጋገጫ ፣ፍርዳችን ፣ጭፍን ጥላቻ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህ እግዚአብሔርን የምንናገርበት መንገድ እግዚአብሔርን እንድንገናኝ፣ በእውነት እንድንገናኘው ወይም ራሳችንን ለብርሃኑና ለጸጋው ስጦታ እንድንከፍት አይረዳንም፣ በበጎነት ለማደግ፣ ፈቃዱን ለማድረግ እና ውድቀትን ለማሸነፍ እና ችግሮችን ለመወጣት በእርሱ መታመን ያስፈልጋል። ወንድሞች እና እህቶች እምነት እና ጸሎት፣ እውነት ሲሆኑ አእምሮንና ልብን ይከፍታሉ፣ ልባችሁን አትዝጉ። አእምሮአቸው፣ በጸሎት የተዘጋ ሰው ስታገኙ ያ እምነትና ያ ጸሎት እውነት አይደሉም።
እስቲ እራሳችንን እንጠይቅ፡ በእምነት ህይወቴ፣ በራሴ ውስጥ በእውነት ዝም ለማለት እና እግዚአብሔርን ለመስማት እችላለሁን? ከራሴ አስተሳሰብ ባሻገር እና እንዲሁም በእሱ እርዳታ ፍርሃቴን ለማሸነፍ ድምፁን ለመቀበል ፈቃደኛ ነኝ?
የጌታን ድምጽ በእምነት እንድንሰማ እና ፈቃዱን በድፍረት እንድንፈጽም እምቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ እርሷ ትርዳም።