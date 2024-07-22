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ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት

ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ እንረጋጋ፣ እናስተውል በጸሎት መንፈስ ለሌሎች እገዛ እናድርግ ማለታቸው ተገልጿል

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ዘወትር እሁድ እለት በቫቲካን በሚገኘው በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ለሚሰበሰቡ ምዕመናን በእለቱ በሚነበበው የቅዱስ ወንጌል ክፍል ላይ ተንተርሰው አስተንትኖ እንደሚያደርጉ የሚታወቅ ሲሆን በእዚህ መሰረት ቅዱስነታቸው በሐምሌ 14/2016 ዓ.ም ባደረጉት አስተንትኖ እንረጋጋ፣ እናስተውል፣ በጸሎት መንፈስ ለሌሎች እገዛ እናድርግ ማለታቸው ተገልጿል።

የእዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን

ክቡራን እና ክቡራት የዝግጅቶቻችን ተከታታዮች ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በእለቱ ያደረጉትን የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ ሙሉ ይዘቱን እንደሚከተለው አሰናድተነዋል፣ ተከታተሉን።

የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ፣ መልካም እለተ ሰንበት ይሁንላችሁ!

በዛሬው ሥርዓተ አምልኮ ላይ የተነበበበው ቅዱስ ወንጌል (ማር 6፡30-34) ሐዋርያት ከተልእኮአቸው ከተመለሱ በኋላ በኢየሱስ ዙሪያ እንደተሰበሰቡ ይነግረናል። ያከናወኑትን ተግባር ይነግሩታል። ከዚያም “እስቲ ብቻችሁን ከእኔ ጋር ወደ አንድ ገለልተኛ ስፍራ እንሂድና ጥቂት ዕረፉ” አላቸው (ማርቆስ 6፡31)። ይሁን እንጂ ሰዎቹ ወዴት እንደሚሄዱ ተረድተው ከጀልባው ሲወርዱ ኢየሱስ ሕዝቡ እየጠበቁት አገኛቸው። ለእነሱ ይራራል፣ እና ማስተማር ጀመረ (ማርቆስ 6፡ 34)።

ስለዚህ፣ በአንድ በኩል፣ ለማረፍ ግብዣ አለ፣ በሌላ በኩል ደግሞ፣ ኢየሱስ ለሕዝቡ ያለው ርኅራኄ አለ። በኢየሱስ ርኅራኄ ላይ ለማሰላሰል አንድ ጊዜ ቆም ማለት መልካም ነው። እነዚህ ሁለት የማይጣጣሙ ነገሮች ሊመስሉ ይችላሉ፣ እነሱ በትክክል አብረው ሊሄዱ ይችላሉ ማረፍ እና መሃሪ መሆን። በጥልቀት እንመልከተው።

ኢየሱስ የደቀ መዛሙርቱ ድካም ያሳስበዋል። ምናልባት ሕይወታችንን እና ሐዋሪያዊ ተግባራችንን ሊመለከት የሚችል አደጋን ያውቃል። ይህ አደጋ ሊያሰጋን የሚችለው ለምሳሌ ተልእኳችንን ወይም ስራችንን ለመወጣት ያለን ጉጉት እንዲሁም የተሰጡን ሚናዎችና ተግባራት ወደ አንድ ዓይነት እንቅስቃሴ ሰለባ እንድንሆን በሚያደርገን እና በሚደረጉ ነገሮች ላይ ከመጠን በላይ በሚያሳስበን ጊዜ ነው፣ ይህ መልካም ነገር አይደለም። በምንሠራው ሥራ ከመጠን በላይ አንጠመድ፣ በውጤቶች አንጠመድ። ያኔ ተበሳጭተን እና አስፈላጊ የሆነውን ነገር ስናጣው ይከሰታል። ኃይላችንን ማሟጠጥ እና በአካል እና በመንፈሳዊ ድካም ውስጥ ለመውደቅ ያጋልጣል። ይህ ለሕይወታችን እና ለህብረተሰባችን ብዙ ጊዜ በችኮላ በእስረኛነት ለሚኖረው ማህበረሰብ እና ለቤተክርስቲያን እና ለመጋቢነት አገልግሎት ጠቃሚ ማሳሰቢያ ነው፡ ወንድሞች እና እህቶች ከድርጊት አምባገነንነት እንጠንቀቅ! እናም ይህ ደግሞ የግድ በቤተሰቦቻችን ውስጥ ሊከሰት ይችላል፣ ለምሳሌ አባትየው ኑሮን ለማሸነፍ ከስራ መውጣት ሲኖርበት እና ከቤተሰቡ ጋር ሊያሳልፈው የሚችለውን ጊዜ መስዋእት ማድረግ ሲኖርበት። ብዙውን ጊዜ ወላጆች ልጆች ገና ሲተኙ በማለዳው ይወጣሉ እና ቀደም ሲል አልጋ ላይ ሲሆኑ ምሽት ላይ ይመለሳሉ። ይህ ደግሞ ማህበራዊ ኢፍትሃዊነት ነው። በቤተሰብ ውስጥ አባቶች እና እናቶች ከልጆቻቸው ጋር ለመካፈል፣ ፍቅር በቤተሰባቸው ውስጥ እንዲያድግ እና በአምባገነናዊ አገዛዝ ውስጥ ላለመግባት ጊዜ ሊኖራቸው ይገባል። በዚህ መንገድ ለመኖር የተገደዱ ሰዎችን ለመርዳት ምን ማድረግ እንደምንችል እናስብ።

በተመሳሳይ ጊዜ፣ ኢየሱስ ያቀረበው ጥሪ ከዓለም ማምለጥ፣ ወደ ግል ደህንነት ማፈግፈግ አይደለም። በተቃራኒው ግራ ከተጋቡት ሰዎች ጋር ሲጋፈጥ ርኅራኄ ይሰማዋል። እናም፣ ከወንጌል የምንማረው፣ እነዚህ ሁለት እውነታዎች - ማረፍ እና መሃሪ መሆን - የተሳሰሩ መሆናቸውን ናቸው፡ እንዴት ማረፍ እንዳለብን ከተማርን ብቻ ርህራሄ ሊኖረን ይችላል። በእርግጥም ለሌሎች ፍላጎት እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለበት የሚያውቅ ርኅራኄ እይታ እንዲኖረን ማድረግ የሚቻለው፣ ልባችን በመሥራት በጭንቀት ካልተዋጠ፣ እንዴት ማቆም እንዳለብን እና የእግዚአብሔርን ጸጋ እንዴት እንደምንቀበል ካወቅን፣ በአምልኮ ጸጥታ ስንገኝ ብቻ ነው።

ስለዚህ፣ ውድ ወንድሞችና እህቶች፣ ራሳችንን እንዲህ ብለን ልንጠይቅ እንችላለን፡- በእለት ውስጥ አንዴ ቆም ማለት እችላለሁኝ? ከራሴ እና ከጌታ ጋር ለመሆን ትንሽ ጊዜ ወስጃለሁ ወይስ ሁል ጊዜ ቸኩያለሁ፣ ለማደረጋቸው ነገሮች ያለማቋረጥ ቸኩያለሁ? በእያንዳንዱ ቀን ጫጫታ እና እንቅስቃሴዎች መካከል የሆነ "ውስጣዊ በረሃ" እናገኛለን?

በሁሉም የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ እንኳን "በመንፈስ እንድናርፍ" እና ለሌሎችም እንድንቀርብ እና እንድንራራ ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ ትርዳን።

22 July 2024, 09:38

የገብርኤል ብሥራት ጥንታዊ መሠርት የያዘና የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን በማስታወስ በቀን ሦስት ጊዜ ማለትም በንጋት (በአስራሁለት ሰዓት) በቀትር (በስድስት ሰዓት) እንዲሁም በማታ (በአስራሁለት ሰዓት) የሚደገም የጸሎት ዓይነት ሲሆን ጸሎቱ በሚደገምበት ሰዓት ቤተ ክርስቲያንም የመልኣከ እግዚኣብሔርን ደወል በዚሁ ሰዓት ትደውላለች። ይህ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር የሚለውን ስያሜ ያገኝው ከጸሎቱ ከመጀመሪያ ስንኝ የእግዚኣብሔር መልኣከ ማርያምን አበሠራት ከሚለው የተወሰደ ሲሆን ጸሎቱ ስለ ጌታችን እየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ይናገራል። ጸሎቱ በሦስት የተከፈሉ አጫጭር ስንኞች ሲኖሩት በእነኚህ በሦስት አጫጭር ስንኞች መሓል ጸጋን የተሞላሽ የሚለው የማርያም ጸሎት ይደገማል። ይህ ጸሎት በሰንበትና በበዓላት ዕለት ልክ በእኩለ ቀን ላይ በዕለቱ ወንጌል ላይ ትንሽ አስተምሮና ገለፃ ከሰጡ በኋላ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት በቅዱስ ጴጥሮስ ኣደባባይ ላይ ይህንን ጸሎት ይመራሉ። በመቀጠልም በአደባባዩ ላይ የተገኝው ከተለያየ ቦታ ለንግደት የመጣውን ሕዝብ ሰላምታ ይሰጣሉ።በየትኛውም ጊዜ ከበዓለ ፋሲካ እስከ በዓለ ጰራቅሊጦስ በመልኣከ እግዚኣብሔር ጸሎት ፈንታ የጌታችን እየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤ የሚዘክረውን “የሰማይ ንግሥት ሆይ ደስ ይበልሽ” የሚለው ጸሎት የሚደገም ሲሆን በመሓል በመሓሉ ጸጋን የተሞላሽ ማርያም ሆይ የሚለው ጸሎት ይታከልበታል።

መልኣኩ ገብርኤል ማሪያምን አበሰራት የሚለው የቀርብ ጊዜ ጸሎት

ሁሉንም ያንብቡ >

ከርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጋር እንጸልይ

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

የግብርኤል ብሥራት

የእግዚኣብሔር መልአክ ማርያምን አበሰራት

እርሷም በመንፈስ ቅዱስ ጸነስች

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

እነሆኝ የእግዚኣብሔር አገልጋይ

እንዳልከኝ ይሁንልኝ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ……

ቃል ሥጋ ሆነ

በኛም አደረ

ጸጋ የሞላሽ ማርያም ሆይ…….

ቅድስት የአምላክ እናት ሆይ ለምኝልን

ክርስቶስ ለሰጠን ተስፋ የተገባን እንድንሆን

 

እንጸልይ

እግዚኣብሔር ሆይ በመላኩ ምሥራች የልጅህን የእየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እንዳወቅን በሕማሙና በመስቀሉ ወደ ትንሣኤ ክብር እንድንደርስ ጸጋህን ስጠን ብለን በጌታችን እየሱስ ክርስቶስ እንለምንሃለን።

አሜን።

ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን 3x ጊዜ

ጌታ ሆይ ለሞቱት ሰዎች የዘለዓለምን ዕርፍት ስጣቸው የዘለዓለምን ብርሃን አብራላቸው በሰላም አሳርፋቸው።

የመጨረሻ ቡራኬ በርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወይም በሌላ

እግዚኣብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን

ከመንፈስህም ጋር

የእግዚኣብሔር ሥም የተመሰገነ ይሁን

ከዘለዓለም እስከ ዘለዓለም

 እረዳታችን የክርስቶስ ሥም ነው

 እርሱ ሰማይና ምድርን ፈጥሯልና

ሁሉን የሚችል እግዚኣብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይባርካችሁ።

አሜን።