የነሐሴ 25/2017 ዓ.ም የዘክረምት 9ኛ እለተ ሰንበት ንባባት እና የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ
የእለቱ ንባባት
1. ዕብ 3፡1-19
2. ያዕ. 5፡1-11
3. ሐዋ. 22፡1-21
4. ዩሐንስ 6፡41-71
የእለቱ ቅዱስ ወንጌል
አይሁድም፣ “ከሰማይ የወረደ እንጀራ እኔ ነኝ” በማለቱ ያጕረመርሙበት ጀመር። ደግሞም፣ “ይህ አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው፣ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? ታዲያ አሁን እንዴት፣ ‘ከሰማይ ወረድሁ ይላል’ ” አሉ።
ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፤ “እርስ በርሳችሁ አታጕረምርሙ፤ የላከኝ አብ ካልሳበው በቀር ማንም ወደ እኔ መምጣት አይችልም፤ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ። በነቢያትም፣ ‘ሁሉም ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ’ ተብሎ ተጽፏል፤ አብን የሚሰማና ከርሱም የሚማር ሁሉ ወደ እኔ ይመጣል። ከእግዚአብሔር ዘንድ ከሆነው በቀር አብን ያየ ማንም የለም፤ አብን ያየው እርሱ ብቻ ነው። እውነት እላችኋለሁ፤ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት አለው። የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ፤ ይሁን እንጂ ሞቱ። ነገር ግን ሰው እንዳይሞት ይበላው ዘንድ ከሰማይ የሚወርድ እንጀራ ይህ ነው። ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፤ ማንም ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል፤ ይህም እንጀራ፣ ለዓለም ሕይወት እንዲሆን የምሰጠው ሥጋዬ ነው።”
አይሁድም፣ “እንበላ ዘንድ ይህ ሰው ሥጋውን እንዴት ሊሰጠን ይችላል?” እያሉ እርስ በርሳቸው አጥብቀው ይከራከሩ ጀመር።
ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፤ “እውነት እላችኋለሁ፤ የሰውን ልጅ ሥጋውን ካልበላችሁና ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። ሥጋዬን የሚበላ፣ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው፤ እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሣዋለሁ፤ ሥጋዬ እውነተኛ ምግብ፣ ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና፤ ሥጋዬን የሚበላ፣ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፤ እኔም በርሱ እኖራለሁ። ሕያው አብ እንደ ላከኝ፣ እኔም ከርሱ የተነሣ በሕይወት እንደምኖር፣ የሚበላኝም እንዲሁ ከእኔ የተነሣ በሕይወት ይኖራል። ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው፤ አባቶቻችሁ መና በሉ፤ ሞቱም፤ ይህን እንጀራ የሚበላ ግን ለዘላለም ይኖራል።” ይህን የተናገረው በቅፍርናሆም፣ በምኵራብ እያስተማረ ሳለ ነበር።
ብዙ ደቀ መዛሙርት ኢየሱስን መከተል ተዉ
ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ይህን ሲሰሙ፣ “ይህ የሚያስጨንቅ ቃል ነው፤ ማንስ ሊቀበለው ይችላል?” አሉ።
ደቀ መዛሙርቱም በዚህ ነገር ማጕረምረማቸውን ኢየሱስ በገዛ ራሱ ተረድቶ፣ እንዲህ አላቸው፤ “ይህ ዕንቅፋት ይሆንባችኋልን? ታዲያ፣ የሰው ልጅ ቀድሞ ወደ ነበረበት ሲወጣ ብታዩ ምን ልትሉ ነው? መንፈስ ሕይወትን ይሰጣል፤ ሥጋ ግን ምንም አይጠቅምም። እኔ የነገርኋችሁ ቃል መንፈስም ሕይወትም ነው፤ ይሁን እንጂ ከእናንተ የማያምኑ አንዳንዶች አሉ።” ይህም፣ ኢየሱስ እነማን እንዳላመኑና ማን አሳልፎ እንደሚሰጠው ቀድሞውኑ ያውቅ ስለ ነበር ነው። ቀጥሎም፣ “ ‘ከአብ ካልተሰጠው በቀር፣ ማንም ወደ እኔ ሊመጣ አይችልም’ ያልኋችሁ ለዚህ ነው” አለ።
ከዚህም በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱ፤ ከዚያም ወዲያ አልተከተሉትም። ኢየሱስም ዐሥራ ሁለቱን፣ “እናንተም ደግሞ መሄድ ትፈልጋላችሁ?” አላቸው።
ስምዖን ጴጥሮስም እንዲህ ሲል መለሰለት፤ “ጌታ ሆይ፤ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ፤ አንተ አንድያ የእግዚአብሔር ቅዱስ እንደ ሆንህ አምነናል፤ ዐውቀናልም።”
ኢየሱስም መልሶ፣ “ዐሥራ ሁለታችሁንም የመረጥኋችሁ እኔ አይደለሁምን? ነገር ግን ከእናንተ አንዱ ዲያብሎስ ነው!” አላቸው። የአስቆሮቱ የስምዖን ልጅ ይሁዳ፣ ከዐሥራ ሁለቱ አንዱ ቢሆንም፣ ኋላ አሳልፎ ስለሚሰጠው ስለ እርሱ መናገሩ ነበር (ዩሐንስ 6፡41-71)።
የእለቱ ቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ
ዛሬ የምንገኝበት እለተ ሰንበት ዘክረምት 9ኛ በመባል ይጠራል። በዚህ እለተ ሰንበት ዮሐንስ ወንጌል (ዮሐ. 6፡41-71) እንደ ሚያሳየን ኢየሱስ በዐምስት ትንንሽ የገብስ እንጀራና ሁለት ትንንሽ ዓሣ 5 ሺ ሰው ከመገበ በኋላ የዚያን “ምልክት” ትርጉም ለሰዎች ያብራራል (ዮሐ 6፡41-51)። በዚህ ወንጌል ውስጥ በምዕራፍ 4 ላይ ቀደም ብሎ ከሳምራዊቷ ሴት ጋር በነበረው ቆይታ እንዳደረገው ከጥማት እና ከውሃ ምልክት ጀምሮ፣ ከእዚያን በመቀጠል አሁን ደግሞ ኢየሱስ የረሃብ እና የእንጀራ ምልክት በመጠቀም ራሱን በመግለጥ እና በእርሱ እንድናምን ግብዣ ያቀርብልናል።
አሁንም ታምራት ለማየት ጉጉት ያደረባቸው ሰዎቹ እርሱን ይፈልጉታል፣ ህዝቡ ያዳምጠዋል። ሊያነግሡት ይፈልጋሉ! ይሁን እንጂ ኢየሱስ ከአምላክ የተሰጠ እውነተኛ እንጀራ እሱ መሆኑን ሲገልጽ ብዙዎች ስለምን እንደምያወራ ስላልገባቸው በመደንገጣቸው “ደግሞም፣ “ይህ አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው፣ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? ታዲያ አሁን እንዴት፣ ‘ከሰማይ ወረድሁ ይላል’" በማለት እርስ በርሳቸው ማጉረምረም ጀመሩ" (ዮሐ. 6፡42)። እናም ማጉረምረም ይጀምራሉ። ከዚያም ኢየሱስ "የላከኝ አብ ካልሳበው በቀር ማንም ወደ እኔ ሊመጣ አይችልም" በማለት ይናገራል፣ " የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው" (ዩሐ 6፡44, 47) በማለት አክሎ ይናገራል።
ይህ የጌታ ቃል ያስደንቀናል፣ እንድናስብም ያደርገናል። የእምነትን ተለዋዋጭነት ያስተዋውቃል፣ እሱም ግንኙነቱ፡ በሰው አካል - ሁላችንም - እና በኢየሱስ አካል መካከል ያለው ግንኙነት፣ አብ ወሳኝ ሚና የሚጫወትበት እና መንፈስ ቅዱስም እንዲሁ ያደርጋል፣ እሱም እዚህ ላይ የተገለፀው ነው። በእርሱ ለማመን፣ ኢየሱስን መገናኘት በራሱ በቂ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱስን፣ ወንጌልን ማንበብ በቂ አይደለም - ነገር ግን ይህ አስፈላጊ ነው! ግን በቂ አይደለም። እንደ እንጀራ ማባዛት ያለ ተአምር ማየት እንኳን በራሱ በቂ አይደለም። ብዙ ሰዎች ከኢየሱስ ጋር የቅርብ ግንኙነት ስለነበራቸው አላመኑም። እንዲያውም ንቀውታል እና አውግዘውታል። እናም እንዳንዴ ራሴን እጠይቃለሁ፦ ይህ ለምን እንዲህ ሆነ? በአብ አልተሳቡም ወይም አልተማረኩም? በእዚህ ምክንያት ብቻ የተነሳ አይደለም፥ ነገር ግን ይህ የሆነው ልባቸው ለእግዚአብሔር መንፈስ ተግባር ስለተዘጋ ነው። ልብህ ሁል ጊዜ ከተዘጋ እምነት ወደ ውስጥ አይገባም! ይልቁንም እግዚአብሔር አብ ወደ ኢየሱስ ይስበናል፡ ልባችንን የምንከፍት ወይም የምንዘጋው እኛ ነን። ይልቁንም፣ በልብ ውስጥ እንዳለ ዘር የሆነው እምነት፣ አብ ወደ ኢየሱስ እንዲስበው ስንፈቅድ ያብባል፣ እናም ያለ አድሎአዊ ልብ “ወደ እርሱ እንሄዳለን”። መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስና በእግዚአብሔር አብ መካከል ወዳለው የፍቅርና የሕይወት ግንኙነት እንድንገባ አድርጎናልና በፊቱ የእግዚአብሔርን ፊት፣ በቃሉም የእግዚአብሔርን ቃል እንገነዘባለን። እዚያም የእምነት ስጦታ የሆነውን ስጦታ እንቀበላለን።
በዚህ የእምነት አመለካከት፣ ኢየሱስ የሰጠን የሕይወት እንጀራ ምን እንደሆነ እና በዚህ መንገድ የገለጸውን “ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ፤ ማንም ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል፤ ይህም እንጀራ፣ ለዓለም ሕይወት እንዲሆን የምሰጠው ሥጋዬ ነው" (ዮሐ 6፡51) የሚለውን ትርጉም መረዳት እንችላለን። በኢየሱስ ውስጥ፣ “በሥጋው” - ማለትም በተጨባጭ በሰውነቱ - የእግዚአብሔር ፍቅር ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ነው። በዚህ ፍቅር ራሳቸውን እንዲሳቡ የፈቀዱት ወደ ኢየሱስ በእምነት ሄደው ከእርሱም የዘላለም ሕይወትን ይቀበላሉ።
በተጨማሪም የዛሬው ቅዱስ ወንጌል (ዮሐ 6፡41-51) ኢየሱስ “ከሰማይ የወረድሁት የራሴን ፈቃድ ለማድረግ ሳይሆን፣ የላከኝን የርሱን ፈቃድ ለመፈጸም ነውና" (ዮሐ 6፡38) ብሎ በተናገረው መሠረት አይሁድ ላነሱት ጥያቄ ምላሽ ይሰጣል። ይህም ለእነርሱ መሰናክል ይሆንባቸዋል። ቀደም ሲል እንደ ተጠቀሰው ይህንን ሲሰሙ እርስ በእርሳቸው አጉረመረሙ፣ “ደግሞም፣ “ይህ አባቱንና እናቱን የምናውቃቸው፣ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? ታዲያ አሁን እንዴት፣ ‘ከሰማይ ወረድሁ ይላል’ ” አሉ ( ዮሐ 6:42) በዚህ የተነሳ ያጉረመርማሉ ለሚለው አባባል ትኩረት እንስጥ። ኢየሱስ ከሰማይ ሊወርድ እንደማይችል እርግጠኞች ናቸው፤ ምክንያቱም እሱ የአናጺ ልጅ ስለሆነ እናቱና ዘመዶቹ እንደ ሌሎች ብዙ ሰዎች ተራ ሰዎች፣ የተለመዱ፣ ተራ ሰዎች ናቸው ብለው ስላሰቡ ነው። "እግዚአብሔር ራሱን እንደዚህ ባለ ተራ መንገድ እንዴት ይገለጣል?" ይላሉ። ስለ ትሑት አመጣጡ በነበራቸው እምነት ምክንያት ለእምነታቸው እንቅፋት ይሆናል፣ እናም ከሱ ምንም የምንማረው ነገር የለም በሚል ግምት ትምህርቱን ተስተጓጉለዋል። ቅድመ-ግምቶች እና ግምቶች ምን ያህል ይጎዳሉ! ወንድሞች እና እህቶች የምያደርገንን መሰባሰብን በቅንነት መወያየትን ያሰናክላሉ፣ ከቅድመ ግምቶች እና ግምቶች ተጠንቀቁ። ግትር አስተሳሰብ አላቸው፣ እናም በልባቸው ውስጥ ለእርሱ የሚመጥን ነገር የለም። እናም ይሄ እውነት ነው፡ ብዙ ጊዜ የእኛ ደህንነቶች ተዘግተዋል፣ አቧራማ፣ እንደ አሮጌ መጽሐፍት ማለት ነው።
ነገር ግን ሕግን የሚጠብቁ፣ ምጽዋት የሚሰጡ፣ ጾምንና የጸሎት ጊዜን የሚያከብሩ ሰዎች ናቸው። በእርግጥ፣ ክርስቶስ አስቀድሞ የተለያዩ ተአምራትን አድርጓል (ዮሐ 2፡1-11፣4፣43-54፤ 5፡1-9፤ 6፡1-25)። ለመሆኑ ይህ ሁሉ ተአምራት መሲሑን በእነዚህ በኩል እንዲያውቁት የማይረዳቸው እንዴት ነው? ለምን አይረዳቸውም? ምክንያቱም ሃይማኖታዊ ተግባራቸውን የሚፈጽሙት ጌታን ለመስማት ሳይሆን የሚያስቡትን ነገር ማረጋገጫ ለማግኘት ነው። ለጌታ ቃል ተዘግተዋል፣ እናም ለራሳቸው ሀሳቦች ማረጋገጫ ይፈልጋሉ። ይህ የሚያሳየው ኢየሱስን ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ለመጠየቅ እንኳን ጊዜ እንዳልነበራቸው ነው፣ እርስ በርሳቸው በእርሱ ላይ በማጉረምረም ላይ ብቻ ተወስነዋል (ዮሐ. 6፡41)፣ ያመኑበትን ነገር ለማረጋገጥ ያህል፣ እናም እራሳቸውን የዘጉ፣ በማይቻል ምሽግ ውስጥ ተዘግተዋል። እናም ስለዚህ ማመን አይችሉም። የልብ መዘጋት ምን ያህል ይጎዳል፣ ምን ያህል ይጎዳል!
ለዚህ ሁሉ ትኩረት እንስጥ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ በእኛም ላይ፣ በሕይወታችን እና በጸሎታችን ተመሳሳይ ነገር ሊደርስብን ይችላል፡ በእኛ ላይ ሊደርስ ይችላል ማለትም ጌታ የሚናገረውን በእውነት ከመስማት ይልቅ እኛ ወደ እርሱ እና ወደ ሌሎች የምንጠብቀው የምናስበውን ነገር ለማረጋገጥ ፣የእምነታችን ማረጋገጫ ፣ፍርዳችን ፣ጭፍን ጥላቻ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ይህ እግዚአብሔርን የምንናገርበት መንገድ እግዚአብሔርን እንድንገናኝ፣ በእውነት እንድንገናኘው ወይም ራሳችንን ለብርሃኑና ለጸጋው ስጦታ እንድንከፍት አይረዳንም፣ በበጎነት ለማደግ፣ ፈቃዱን ለማድረግ፣ ውድቀትን ለማሸነፍ እና ችግሮችን ለመወጣት በእርሱ መታመን ያስፈልጋል። ወንድሞች እና እህቶች እምነት እና ጸሎት፣ እውነት ሲሆኑ አእምሮንና ልብን ይከፍታሉ፣ ልባችሁን አትዝጉ። አእምሮአቸው፣ በጸሎት የተዘጋ ሰው ስታገኙ ያ እምነትና ያ ጸሎት እውነት አይደለም።
እስቲ እራሳችንን እንጠይቅ፡ በእምነት ህይወቴ፣ በራሴ ውስጥ በእውነት ዝም ለማለት እና እግዚአብሔርን ለመስማት እችላለሁን? ከራሴ አስተሳሰብ ባሻገር እና እንዲሁም በእሱ እርዳታ ፍርሃቴን ለማሸነፍ ድምፁን ለመቀበል ፈቃደኛ ነኝ?
የጌታን ድምጽ በእምነት እንድንሰማ እና ፈቃዱን በድፍረት እንድንፈጽም እምቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ እርሷ ትርዳን።
የዚህ ዝግጅት አዘጋጅ እና አቅራቢ አባ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ (ላዛሪስት)-ቫቲካን