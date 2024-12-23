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በፓትርያርክ ፒዛባላ እና የደብሩ ካህን በሆኑት አባ ገብርኤል ሮማኔሊ የተመራው መስዋዕተ ቅዳሴ ሲካሄድ በፓትርያርክ ፒዛባላ እና የደብሩ ካህን በሆኑት አባ ገብርኤል ሮማኔሊ የተመራው መስዋዕተ ቅዳሴ ሲካሄድ   (AFP or licensors)
ቤተ ክርስቲያን

ፓትርያርክ ፒዛባላ የጋዛ ክርስቲያኖችን ጎበኙ

በኢየሩሳሌም የላቲን ሥርዓተ አምልኮን የምትከተል ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ካርዲናል ፒየርባቲስታ ፒዛባላ ወደ ጋዛ ሰርጥ በመጓዝ በአከባቢው ከሚገኘው የቅዱስ ቤተሰብ ቤተክርስቲያን ቆመስ ከሆኑት ከአባ ገብርኤል ሮማኔሊ ጋር በመሆን መስዋዕተ ቅዳሴ የመሩ ሲሆን፥ ፓትርያርኩ እዛ ለሚገኘው ምዕመን ባስተላለፉት መልዕክት፡ “እኛ እንኮራባችኋለን ምክንያቱም ምንም መከራ ቢደርስባችሁ ክርስቶስን በመያዝ በሃይማኖታችሁ ጸንታችሁ ቆይታችኋልና” ብለዋቸዋል።

  አቅራቢ ዘላለም ኃይሉ ፥ አዲስ አበባ

ብፁዕ ካርዲናል ፒየርባቲስታ ፒዛባላ ታህሳስ 13 ቀን 2017 ዓ.ም. ወደ ጋዛ ሰርጥ በመጓዝ ከ14 ወራት በላይ የቅዱሳን ቤተሰብ ደብር ቅጥር ግቢ ውስጥ ተጠልለው የሚገኙትን በቁጥር አነስተኛ የሆኑ የክርስቲያን ማህበረሰብን በጎበኙበት ወቅት ለምዕመናኑ ባስተላለፉት መልዕክት “ዓለም ሁሉ ከእናንተ ጋር ነው” ማለታቸው የተገለጸ ሲሆን፥ ብጹዕነታቸው የጋዛ ሰርጥን ለመጎብኘት እሁድ በማለዳ ከኢየሩሳሌም ተነስተው በኤሬትስ መንደር መሻገሪያ በኩል አድርገው ጋዛ እስኪገቡ ድረስ በእስራኤል ወታደሮች እንደታጀቡ ተመላክቷል።

ጉብኝቱን ቢያንስ ለአንድ ቀን ከእሳቸው ጋር የገናን በዓል ለማክበር ተስፋ ባደረጉ ምዕመናን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን፥ ብፁዕ ካርዲናል ፒዛባላ ባለፈው ዓመት ግንቦት 8 ወደ ስፍራው ካደረጉት ጉዞ ቀጥሎ ወደ ጋዛ ሰርጥ ገብተው የቁምስናው ካህን በሆኑት በአባ ገብርኤል ሮማኔሊ የሚመራውን ማህበረሰቡን ሲጎበኙ ይህ ለሁለተኛ ጊዜ እንደሆነ እና ለደህንነታቸው ሲባል የጉብኝቱ ዜና የተነገረው ማህበረሰቡ ዘንድ ከደረሱ በኋላ እንደሆነ ተገልጿል።

ከጋዛ ክርስቲያኖች ጋር አንድነት
ብፁዕ ካርዲናል ፒዛባላ የቅድመ ገናን እሁድ ነጭ ልብስ በመልበስ እና መስዋዕተ ቅዳሴን በመምራት ከምዕመኑ ጋር በደስታ ያሳለፉ ሲሆን፥ በቅዳሴው ወቅትም ለበርካታ ወጣቶች ቅዱስ ቁርባንን አጋርተዋል።

ፓትርያርኩ በስብከታቸው ወቅት የክርስቲያኑ ማኅበረሰብ የተለያዩ ችግሮችን በጽናት አልፈው እዚህ በመድረሳቸው ያላቸውን አድናቆት በመግለጽ፥ “እናንተ የቤተ ክርስቲያናችን ብርሃን ናችሁ፥ የገና በዓል ደግሞ የብርሃን በዓል ነው፥ በመሆኑም መቼም ቢሆን ሰውን የማይረሳው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እዚህ ከእናንተ ጋር አለ” ካሉ በኋላ፥ በእነሱ እንደሚኮሩ በመግለጽ፥ “በተለይ ሌላ ለየት ያለ ነገር ስላለ ሳይሆን ከክርስቶስ ጋር ማንነታችሁን ጠብቃችሁ ስለቆያችሁ በእናንተ እንኮራለን” ብለዋቸዋል።

ክርስቲያኖች ብቻ ሳይሆኑ አብዛኛው የዓለሙ ማህበረሰብ ከእነሱ ጋር እንዳለ ያስታወሱት ብጹእነታቸው፥ እናንተም በአርአያነታችሁ የክርስቶስን ብርሃን ለሁሉም ሰው በማምጣት ወደ እናንተ ለሚመለከተው ዓለም አንድ ነገር ልትሰጡ ትችላላችሁ ብለዋቸዋል።

ወደ ቤተልሔም የሚደረግ ጉዞ
ፓትርያርኩ የጋዛን ጉብኝት ካጠናቀቁ በኋላ ማክሰኞ ዕለት ወደ ቤተልሔም በማቅናት ሌላ ስቃይ ውስጥ በሚገኝ ማህበረሰብ አቀባበል ከተደረገላቸው በኋላ የገና በዓል ዋዜማን በቅድስት ካትሪን ቤተ ክርስቲያን ሥርዓተ ቅዳሴን በማሳረግ እንደሚያከብሩ ይጠበቃል።
 

23 December 2024, 13:42
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