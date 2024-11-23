የኅዳር 15/2017 ዓ.ም የ32 አለተ ሰንበት ንባባት እና የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ
የእለቱ ንባባት
1. 1 ነግሥት 17፡10-16
2. መዝ. 145
3. ዕብራዊያን 9፡24-28
4. ማርቆስ 12፡38-44
የእለቱ ቅዱስ ወንጌል
በሚያስተምርበትም ጊዜ እንዲህ አለ፤ “ከጸሐፍት ተጠንቀቁ፤ የተንዘረፈፈ ቀሚስ ለብሰው መዞርን ይወድዳሉ፤ በየአደባባዩም የአክብሮት ሰላምታ ይሻሉ፤ በምኵራብ ከፍተኛውን ወንበር፣ በግብዣም ቦታ የከበሬታን ስፍራ ይፈልጋሉ፤ በረጅም ጸሎታቸው እያሳበቡ የመበለቶችን ቤት ያራቍታሉ፤ እነዚህ የባሰ ፍርድ ይቀበላሉ።”
የመበለቲቱ ስጦታ
ኢየሱስ በገንዘብ ማስቀመጫው አንጻር ተቀምጦ፣ ብዙ ሰዎች ስጦታቸውን ወደ ቤተ መቅደሱ ገንዘብ ማስቀመጫ ሣጥን ሲያስገቡ ይመለከት ነበር። ብዙ ሀብታሞች ብዙ ገንዘብ አስገቡ፤ አንዲት ምስኪን መበለት ግን ከአንድ ሳንቲም የማይበልጡ ሁለት የናስ ቤሳዎች አስገባች።
ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ፣ እንዲህ አላቸው፤ “እውነት እላችኋለሁ፤ ይህች ድኻ መበለት ሣጥኑ ውስጥ ከጣሉት ከሌሎቹ የበለጠ አስገባች። እነዚህ ሁሉ ከተረፈው ሀብታቸው ሰጡ፤ እርሷ ግን በድኽነት ዐቅሟ ያላትን ሁሉ አውጥታ ለመኖሪያ የሚሆናትን እንዳለ ሰጠች።”
የእለቱ ቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ
የተወደዳችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ እንደምን አረፈዳችሁ!
በዛሬው ሥርዓተ አምልኮ ላይ የተነበበው ቅዱስ ወንጌል (ማር. 12፡38-44) በኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ ውስጥ የአንዳንድ ጸሐፍትን የግብዝነት አመለካከት በሕዝቡ ፊት ስላወገዘው ስለ ኢየሱስ ይነግረናል (ዝከ. ቁ. 38-40)።
እነዚህ ሰዎች በእስራኤል ማኅበረሰብ ውስጥ ትልቅ ሚና ተሰጥቷቸው ነበር፡ ቅዱሳት መጻሕፍትን ያነቡ፣ የገለበጡ/የቀዱ እና ይተረጉሙ ነበር። ስለዚህ ከፍ ያለ ግምት ይሰጣቸው ነበር እናም በእዚህ የተነሳ ሰዎች ያከብሯቸው ነበር።
ከመልክ ባሻገር ግን ባህሪያቸው ከሚያስተምሩት ጋር አይመሳሰልም። አንዳንዶች፣ ያገኙት ክብርና የሥልጣን ጥንካሬ፣ ሌሎችን ‘ከላይ’ በመመልከት፣ በአየር ላይ እንደሚራመዱ አድርገው ራሳቸውን በመቁጠር፣ ከክብርና ከሕጋዊነት ፋና ጀርባ ተደብቀው፣ ለራሳቸው መብት የሚከራከሩ አልፎ ተርፎም እስከዚያው የደረሱ ሰዎች ነበሩ። እንደ መበለቶች ያሉ ደካማ የሆኑትን ለመጉዳት ቀጥተኛ ስርቆትን ለመፈጸም (ማርቆስ 12፡40)። ያፈሩትን እና የነበራቸውን ሚና ሌሎችን ለማገልገል ከመጠቀም ይልቅ የትምክህትና መጠቀሚያ መሳሪያ አድርገውታል። እናም እንዲህ ሆነ፣ ጸሎት እንኳን ለእነርሱ፣ ከጌታ ጋር የመገናኘት ጊዜ የመሆን አደጋ ላይ ወድቆ ነበር፣ ነገር ግን መከበርን እና እግዚአብሔርን የማስመሰል፣ የሰዎችን ትኩረት ለመሳብ እና ተቀባይነት ለማግኘት የሚጠቅም ግብዝነት ነበራቸው።
እንደ ሙሰኞች ዓይነት ምግባር ነበራቸው፣ ከጀርባዎቻቸው በተለይም ተከላካይ የሌላቸውን ሌሎችን መጠቀሚያ ማድረግ የተለመደ የነበረበትን ማኅበራዊና ሃይማኖታዊ ሥርዓት በመመገብ ፍትሕ መጓደልን በመፈጸምና በራሳቸው ላይ ተግባራዊ የማይሆን ድርጊቶችን እየፈጸሙ ነው።
ኢየሱስ ከእነዚህ ሰዎች እንዲርቁ፣ “ተጠንቀቁ” በማለት አስጠንቅቋል (ማር. 12፡38)፣ እነርሱን መምሰል አይደለም። በእርግጥም፣ እንደምናውቀው በቃሉ እና በምሳሌው፣ ስለ ስልጣን በጣም የተለያዩ ነገሮችን አስተምሯል። እሱ ስለ እሱ ከራስ መስዋዕትነት እና በትህትና አገልግሎት አንፃር ተናግሯል (ማር. 10፡42-45)፣ የእናቶች እና የአባትነት ለሰው ልጆች ርኅራኄ (ሉቃ. 11፡11-13)፣ በተለይም የተቸገሩትን (ሉቃ. 10፡ 25-37) በመርዳት ረገድ ማለት ነው። እርሱ መዋዕለ ንዋይ ያፈሰሱትን ከስልጣን ቦታቸው ሆነው እንዲመለከቱት ይጋብዛል፣ እንዲያዋርድላቸው ሳይሆን እንዲያነሱላቸው፣ ተስፋና እገዛ እንዲያደርጉላቸው ነው።
ስለዚህ እራሳችንን መጠየቅ እንችላለን-በእኔ የኃላፊነት መስኮች ውስጥ እንዴት እሠራለሁ? በትሕትና ነው የምሠራው ወይስ በአቋሜ እኮራለሁ? ለሰዎች ለጋስ እና አክባሪ ነኝ ወይስ እነርሱን ባለጌ እና አምባገነን በሆነ መንገድ ነው የማስተናግዳቸው? እናም በጣም ደካማ ከሆኑ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ጋር፣ እኔ ለእነሱ ቅርብ ነኝ፣ እነሱን ከፍ ለማድረግ እንዴት ዝቅ ማለት እንዳለብኝ አውቃለሁ?
በውስጣችን ያለውን የግብዝነት ፈተና እንድንዋጋ ድንግል ማርያም በአማላጅነቷ ትርዳን፣ ያለ ማጉላላት እና በቅንነት መልካሙን እንድንሰራ እርሷ ታግዘን።
ምንጭ፡ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ በህዳር 01/2017 ዓ.ም በቅዱስ ጴጥሮስ አደባባይ ካደርጉት የቅዱስ ወንጌል አስተንትኖ የተወሰደ!