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ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ክቡር አባ ተስፋዬ ታደሰን የአዲስ አበባ አገረ ስብከት ረዳት ጳጳስ አድርገው ሰየሙ! ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ክቡር አባ ተስፋዬ ታደሰን የአዲስ አበባ አገረ ስብከት ረዳት ጳጳስ አድርገው ሰየሙ! 
ቤተ ክርስቲያን

ር.ሊ.ጳ ፍራንችስኮስ ክቡር አባ ተስፋዬ ታደሰን የአዲስ አበባ አገረ ስብከት ረዳት ጳጳስ አድርገው ሰየሙ!

ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ እስካሁን ድረስ የኮንቦናዊያን የኢየሱስ ልብ ሚሲዮናዊያን ማሕበር ጠቅላይ የበላይ አለቃ የሆኑትን አባ ተስፋዬ ታደሰ ገብረስላሴን የአዲስ አበባ (ኢትዮጵያ) አገረ ስብከት ምክትል ጳጳስ አድርገው መሾማቸው ተገልጿል።

ግለ ታሪክ፡ ክቡር አባ ተስፋዬ ታደሰ ገብረስላሴ እ.አ.አ በሐረር መስከረም 22 ቀን 1969 ዓ.ም ተወለዱ። እ.አ.አ በ1986 ዓ.ም የኮምቦናዊያን የኢየሱስ ልብ ሚስዮናውያን ማሕበርን የተቀላቀሉ ሲሆን እ.አ.አ በህዳር 1/1994 ዓ.ም የመጀመርያ መሃላ አደረጉ፣ ክቡር አባ ተስፋዬ ታደሰ እ.አ.አ በነሐሴ 26/1995 ዓ.ም በአዲስ አበባ የሲመተ ክህነት ማዕረግ ተቀብለዋል።

በሮም ከሚገኘው ጳጳሳዊ የግሪጎሪያን ዩኒቨርሲቲ የነገረ መለኮት ትምህርት በማስትሬት ድግሪ ደረጃ የተቀበሉ ሲሆን፣ በመቀጠልም በሮም ከሚገኘው ጳጳሳዊ የአረብና እስላማዊ ጥናት ተቋም በእስላማዊ እምነት ጥናት ዲፕሎማ አግኝተዋል። በካይሮ በሚገኘው ዳር ኮምቦኒ ተቋም የአረብኛ ጥናት እና የእስልምና ትምህርታቸውን ያከናወኑ ሲሆን በመቀጠል በሮም በሚገኘው ጳጳሳዊ ሳሌዢያን ዩኒቨርሲቲ የሥልጠና ጥናቶችን በሚገባ አጠናቀዋል።

በሚከተሉት ቦታዎች እና ሲመቶች ላይ አገልግለዋል፥  በሐዋሳ አገረ ስብከት በሃሮ ዋቶ ምክትል ቆመስ እና የኮምቦኒ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር ሆነው (እ.አ.አ 2001 ዓ.ም) አገልግለዋል፣ በኢትዮጵያ የኮምቦኒ ሚሲዮናውያን ማሕበር ውስጥ በአማካሪነት አገልግለዋል (እ.አ.አ 2002-2004 ዓ.ም)፣ በኢትዮጵያ የኮምቦኒ ሚሲዮናውያን ማሕበር ዋና አለቃ እና የኢትዮጵያ ገዳማዊያን/ገዳማዊያት ዋና አለቆች ከፍተኛ ጉባኤ ፕሬዝዳንት (እ.አ.አ 2005 ዓ.ም) ሆነው አገልግለዋል፣ የአፍሪካ እና ማዳጋስካር ዋና የበላይ መሪዎች የኮንፌዴሬሽን ጉባኤ አስተባባሪ (እ.አ.አ 2013 ዓ.ም) ሆነው አገልግለዋል፣ የዓለም የኮንቦናዊያን ማሕበር የበላይ አለቃ በመሆን (እ.አ.አ በ2015 እስከ 2024 ዓ.ም) በማገልገል ላይ ይገኛሉ።

06 November 2024, 14:04
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