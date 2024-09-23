በሶዶ ካቶሊካዊ ሀገረ ስብከት የአዲስ ጳጳስ ሹመት በታላቅ መንፈሳዊ ሥነ-ሥርዓት ተፈጸመ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ ዮሐንስ መኰንን - ቫቲካን
ተሿሚው ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ደጀኔ ሂዶቶ መስከረም 5/2017 ዓ. ም. በሶዶ ሀገረ ስብከት ቅድስት ሥላሴ ካቶሊካዊ ካቴድራል በተከናወነው ታላቅ መንፈሳዊ ሥነ-ሥርዓት ላይ ቃለ መሐላቸውን በመፈጸም ከሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ካርዲናል አቡነ ብርሃነየሱስ እጅ የጵጵስና ማዕረግ ተቀብለዋል።
ሐዋርያዊ ሹመት የተሰጣቸው ብጹዕ አቡነ ደጀኔ ሂዶቶ ከበዓሉ ሥነ-ሥርዓቱ ቀደም ብለው በሀዋሳ ከተማ አቅራቢያ በሚገኝ የካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የጸሎት እና የሱባኤ ማዕከል መንፈሳዊ ዝግጅት ካደረጉ በኋላ ወደ ሶዶ ሲደርሱ በከተማው ከንቲባ፣ በአካባቢው የመንግሥት ባለስልጣናት፣ በብጹዓን ጳጳሳት፣ ካኅናት፣ ደናግል፣ ምዕመናን እና ጥሪ በተደረገላቸው እንግዶች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል።
በበዓሉ ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ተገኝተዋል
እሑድ መስከረም 5/2017 ዓ. ም. የቀረበውን መስዋዕተ ቅዳሴን የመሩት የኢትዮጵያ ካቶሊካዊ ጳጳሳት ጉባኤ ፕሬዚዳንት ብፁዕ ካርዲናል አቡነ ብርሃነየሱስ ሲሆኑ በሥነ-ሥርዓቱ ላይ ከቀድሞው የሶዶ ካቶሊክ ሀገረ ስብከት ጳጳስ የነበሩት ብጹዕ አቡነ ጸጋዬ ቀነኒ እና የአዲግራት ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ተስፋሥላሴ በስተቀር ሁሉም ጳጳሳት ተገኝተዋል። በበዓሉ ላይ ከ250 በላይ ካህናት፣ የልዩ ልዩ አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች እና በሺዎች የሚቆጠሩ ምእመናን ተካፋይ ሆነዋል።
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የተገኙት በኢትዮጵያ የቅድስት መንበር እንደራሴ ጽሕፈት ቤት ጸሐፊ ሞንሲኞር ማሲሞ ካተሪን ከርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ የተላከውን መልዕክት በንባብ በማሰማት የአባ ደጀኔን የሀገረ ስብከት መሪነት መደበኛ የጵጵጽና ሹመት ሕጋዊነት አረጋግጠዋል።
ብፁዕ ካርዲናል አቡነ ብርሃነየሱስ በመስዋዕተ ቅዳሴው ሥነ-ሥርዓት ላይ ባሰሙት ስብከት፥ የአዲሱን ጳጳስ ሹመት በደስታ ተቀብለው፥ ከሀገረ ስብከቱ ምዕመናን ጋር በመሆን ሁሉም ሰው አቡነ ደጀኔን በጸሎት እና በቅን አገልግሎት እንዲደግፏቸው አሳስበዋል። ብጹዕነታቸው ለአቡነ ደጀኔ ባስተላለፉት መልዕክትም፥ ቤተ ክርስቲያኒቱን በታማኝነት በሙሉ ልብ እንዲያገለግሏት፣ ዘወትር ለመንጋው መልካም እረኛ እንዲሆኑ፣ ድሆችን እንዲወዱ እና ምዕመናኑን እንዲያዳምጧቸው አደራ ብለዋል።
በሕመም ምክንያት በሥነ-ሥርዓቱ ላይ መገኘት ያልቻሉት የቀድሞው የሶዶ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ብጹዕ አቡነ ጸጋዬ እና ሀገረ ስብከቱን በጊዜያዊ ሲመሩ የቆዩት ብጹዕ አቡነ ስዩም ፍራንሷ የአንድነት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል። የመንግሥት ባለስልጣናት፣ በኢትዮጵያ የካፑቺን ፍራንችስኮስውያን ወንድሞች ማኅበር አለቃ እና የሀገረ ስብከቱ ምእመናን ተወካዮችም ድጋፋቸውን ለአቡነ ደጀኔ ገልጸዋል።
የተባበረ የጸሎት እና ድጋፍ ጥያቄ
ብጹዕ አቡነ ደጀኔ በሥነ-ሥርዓቱ ማጠቃለያ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት፥ ሐዋርያዊ አገልግሎታቸው፥ “የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ” (ዮሐ. 2፡5) በሚለው የቅድስት ድንግል ማርያም ትዕዛዝ እና የጵጵስናቸው መሪ ቃል እንደሚመራ ገልጸው፥ በሉርድ የቅድስት ድንግል ማርያም መገለጥ ቤተ ክርስቲያንን ያለማቋረጥ እንዲያገለግሉ የሚያስታውሳቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ በተለይ በኢትዮጵያ የሚከናወኑ የአምልኮ ሥርዓቶችን በተመለከተ በላቲን የአምልኮ ሥርዓት ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት ቤተ ክርስቲያንን ለማገልገል ያላቸውን ፍላጎት ገልጸዋል።
ብጹዕ አቡነ ደጀኔ በንግግራቸው ማጠቃለያ፥ በስመተ ጵጵስና በዓላቸው ላይ ለተገኙት ብጹዓን ጳጳሳት፣ ክቡራት እና ክቡራን እንግዶች እንዲሁም ካቶሊካዊ ምዕመናን በሙሉ ምስጋናቸውን አቅርበው የተባበረ ድጋፋቸውን እና ጸሎታቸውን ጠይቀዋል።
ብጹዕ አቡነ ደጀኔ በመደምደሚያቸው፥ ኃይል እና ብርታት የሆኑት የሀገረ ስብከቱ መላው ምእመናን ወጣቶችንም ጨምሮ በጊዜያዊ ተግዳሮቶች እና ዓለማዊ ጉዳዮች ተስፋን ሳይቆርጡ ከአባቶቻቸው የተቀበሉትን እምነት ጠብቀው እንዲኖሩት አደራ ብለዋል።