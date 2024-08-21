ኢየሱስ መስቀሉን ተሸክሞ ሄደ
አራተኛው የማርያም ሐዘን
ኢየሱስንም ይዘው ሲወስዱት፣ ስምዖን የተባለውን የቀሬና ሰው ከገጠር ሲመጣ አግኝተው መስቀሉን አሸክመው ኢየሱስን ተከትሎ እንዲሄድ አስገደዱት። ብዙ ሕዝብና ደረታቸውን እየደቁ የሚያለቅሱለት ሴቶችም ከኋላው ይከተሉት ነበር። ኢየሱስ ግን ወደ እነርሱ ዘወር ብሎ እንዲህ አላቸው፤ “እናንት የኢየሩሳሌም ሴቶች፤ ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቅሱ እንጂ ለእኔ አታልቅሱ፤ እነሆ፤ ‘መካኖችና ያልወለዱ ማሕፀኖች፣ ያላጠቡ ጡቶችም ብፁዓን ናቸው’ የምትሉበት ጊዜ ይመጣልና። በዚያን ጊዜም፣ “ ‘ተራሮችን፣ “ውደቁብን!” ኰረብቶችንም፣ “ሰውሩን!” ’ ይላሉ። እንግዲህ በርጥብ ዕንጨት እንዲህ ካደረጉ፣ በደረቁ ምን ያደርጉ ይሆን?”።
አስተንትኖ
ድንግል ማርያም እና ሌሎች በርካታ ሴቶች ኢየሱስን ወደ ቀራንዮ እየተከተሉት ነው። የእሱ ቃላቶች ምናልባት ከመጥፎ ይልቅ የሚያጽናኑ ሊሆኑ ይችላሉ. ከዚህ የከፋ ቀን እንደሚመጣ እየነገራቸው ይመስላል። ኢየሱስ ስለ እናትነታቸው ስለሚያዝኑ በጣም ጨለማ ቀናት ተናግሯል፣ በዚህ ጊዜ ከእነዚህ ሴቶች መካከል ብዙዎቹ ለማየት በሚችሉት በኢየሩሳሌም (70 ዓ.ም.) ላይ ስለሚመጣው ጥፋት የሚያመለክት ይመስላል። ይህ አስፈሪ ትንቢት፣ እርሱ በመስቀሉ እንጨት ስር ሲታገል ከማየት ስቃይ ጋር ተዳምሮ፣ የማርያም ሰባት ሀዘኖች አራተኛው ነው።
21 August 2024, 13:12