ሦስተኛው የማርያም ሐዘን
ወላጆቹም በየዓመቱ ለፋሲካ በዓል ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዱ ነበር። ልጁም ዐሥራ ሁለት ዓመት በሆነው ጊዜ፣ እንደተለመደው ወደ በዓሉ ወጡ። በዓሉን ከፈጸሙ በኋላ፣ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ብላቴናው ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ቀረ፤ ወላጆቹ ግን መቅረቱን አላወቁም ነበር። አብሯቸው ያለ መስሏቸው የአንድ ቀን መንገድ ተጓዙ፤ በኋላ ግን ከዘመዶቻቸውና ከወዳጆቻቸው ዘንድ ይፈልጉት ጀመር፤ ባጡትም ጊዜ እየፈለጉት ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ።
ከሦስት ቀንም በኋላ፣ በመምህራን መካከል ተቀምጦ ሲያዳምጣቸውና ጥያቄ ሲያቀርብላቸው በቤተ መቅደስ ውስጥ አገኙት፤ የሰሙትም ሁሉ በማስተዋሉና በመልሱ ይደነቁ ነበር። ወላጆቹም ባዩት ጊዜ ተገረሙ፤ እናቱም፣ “ልጄ ሆይ፤ ለምን እንዲህ አደረግኸን? አባትህና እኔ እኮ ተጨንቀን ስንፈልግህ ነበር” አለችው።
እርሱም፣ “ለምን ፈለጋችሁኝ? በአባቴ ቤት መገኘት እንደሚገባኝ አላወቃችሁምን?” አላቸው። እነርሱ ግን የተናገራቸው ነገር አልገባቸውም።
ከዚያም አብሯቸው ወደ ናዝሬት ወረደ፤ ይታዘዝላቸውም ነበር። እናቱም ይህን ሁሉ ነገር በልቧ ትጠብቀው ነበር። ኢየሱስም በጥበብና በቁመት በሞገስም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት አደገ።
አስተንትኖ
በቤተመቅደስ ውስጥ የሕፃኑ ኢየሱስ መገኘቱ አስደሳች ክስተት ነው (ከሁሉም በኋላ አምስተኛው የደስታ ምስጢር ነው) ፣ ነገር ግን አንድ ነገር ከማግኘታችን በፊት በቅድሚያ ኪሳራ ሊኖር ይገባል ። አብዛኛው ወላጆች ሊያዛምዱት የሚችሉት ልምድ ነው፡ ልጅን በሱቅ ወይም በተጨናነቀ አካባቢ የማጣት ሽብር እና የት እንዳሉ አለማወቁ። በጣም የከፋው በእረፍት ጊዜ ወይም በጉዞ ላይ እያለ ልጅ ማጣት ነው። እዚህ ላይ፣ ዮሴፍና ማርያም ኢየሱስን ለፋሲካ በቆዩበት በትልቁ ከተማ ኢየሩሳሌም አጥተዋል። ኢየሱስ በዚህ ነጥብ ላይ 12 አመቱ ነው፣ እና እሱ በእዚህ መንፈሳዊ ጉዞ ላይ የተሳተፉ ቡድኑ ውስጥ አለመኖሩን ለመገንዘብ እና ለማወቅ ከማወቃቸው በፊት ከኢየሩሳሌም የአንድ ቀን መንገድ ተጉዘዋል። ያለ ዘመናዊ ቴክኖሎጅ እገዛ ኢየሩሳሌምን በሚያክል ከተማ በዓመቱ እጅግ በተጨናነቀ የቱሪስት (በጉብኝት) ወቅት የጠፋ ልጅን እንዴት ማግኘት ይቻላል? በቤተመቅደሱ ውስጥ ያዩት በ3ኛው ቀን ነው፣ እና እሱን በበቂ ሁኔታ ስለሚያውቁት ብቻ እዚያ ሊሆን እንደሚችል ስለሚያውቁት በፍጥነት ያገኙትታል።
መንፈስ ቅዱስ ይህንን ከኢየሱስ የልጅነት ጊዜ ጀምሮ የተመዘገበው ብቸኛው ክስተት እንዲሆን የመረጠው ምክንያት አለ። ለእነዚያ ሶስት ቀናት ማሪያም ሊሰማት የሚችለውን የመለያየት እና የማጣት ስሜት ትኩረት ይስጡ እና ከስቅለተ አርብ ጀምሮ ለሶስቱ የመለያየት ቀናት እንዴት እንደተዘጋጁ ይመልከቱ ፣ ከብዙ ፋሲካ በኋላ። ማርያም ይህን ስቃይ ስትጠይቀው ድምፁን ሰጠችው፡- “ልጄ ሆይ፣ ለምን እንዲህ አደረግህብን? እነሆ እኔና አባትህ በጭንቀት ስንፈልግህ ነበር። የኢየሱስ ምላሽ ሚስጥራዊ ነው። በጥሬው፣ “በአባቴ ቤት መሆን እንዳለብኝ አላወቃችሁምን?” የሚል ነው። እና እሱ “በአባቱ ቤት” ወይም “ስለ አባቱ ጉዳይ” ማለት እንደሆነ ሆን ብሎ ግልጽ ያልሆነ ይመስላል። ማርያም ምንም አልመለሰችም። እሱ ከእነርሱ ጋር እንደሚመለስ እና እንደሚታዘዝ ብቻ ተመልክታለች፣ እናም የሁሉንም ትርጉም ታስባለች።