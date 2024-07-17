የአሜሪካ ጳጳሳት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ላይ ከተደረገው የግዲያ ሙከራ በኋላ ሕዝቡ መከፋፈሉን ገለጹ!
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
"ሁላችንም ማድረግ የምንችለው አንድ ነገር የሰውን ልጅ ክብር ማስታወስ እና ማሳደግ ነው። እናም አንድ ሰው ከእኔ ጋር ባይስማማም እሱ ወይም እሷ አሁንም በእግዚአብሔር መልክ እና አምሳል መፈጠራቸውን ሁልጊዜ በአእምሮአችን ውስጥ ማስቀመጥ እና ማስታወሱ መልካም ነው” ብለዋል።
ከቫቲካን ረዲዮ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ፣ የአሜሪካ የካቶሊክ ጳጳሳት ጉባኤ (USCCB) እና የአሜሪካ ወታደራዊ አገልግሎት ሐዋርያዊ እንክብካቤ የሚሰጠው ተቋም ሊቀ ጳጳስ ጢሞቴዎስ ብሮሊዮ፣ የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራፕ የግድያ ሙከራን አስመልክተው ሲገልጹ ይህንኑ ጠቁመዋል። ትራምፕ ቅዳሜ እለት በትለር ፔንስልቬንያ በተካሄደው የምርጫ ቅስቀሳ ላይ "ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ነው በሚባለው ውስጥ" የተከሰተውን ክስተት "አስፈሪ" ሲሉ ጠርተውታል።
በጥቃቱ የተጠረጠረው ሰው ወዲያውኑ በጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት መገደሉ የተገለጸ ሲሆን በጥቃቱ አንድ የስብሰባው ተካፋይ ሲሞት ሁለት ሌሎች ቆስለዋል። ትራምፕ በቀኝ ጆሮዋቸው ላይ በጥይት ተመትተው በአካባቢው ወደሚገኝ ሆስፒታል ተወስዶ የመጀመሪያ ሕክምና ከተደረገላቸው በኋላ ወደ ኒው ጀርሲ ተወስዷል።
ሊቀ ጳጳስ ብሮሊዮ በቃለ ምልልሱ ላይ የእምነት እና የማፅናኛ ቃላትን አቅርበዋል፣ በተለይም በቅርቡ በአሜሪካ እየተካሄደ የሚገኘው የቅዱስ ቁርባን ኮንግረስ ሰላምን እና እርቅን ለማበረታታት እንደ እድል ሆኖ እንደሚያገለግል አክለው ገልጸዋል።
ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ካርዲናል ታግሌን የአሜሪካ የቅዱስ ቁርባን ኮንግረስ ልዩ መልዕክተኛ አድርገው ሾሟቸዋል።
የግድያ ሙከራውን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በመጪው ምርጫ የትራምፕ ተቃዋሚ የሆኑት እና በአለም ዙሪያ ላይ ያሉ መሪዎች አውግዘዋል። ጥቃቱ ከተፈፀመበት ጊዜ ጀምሮ፣ ጥይቱ ጆሮዋቸውን ከነካ በኋላ የቀድሞ ፕሬዚደንት ትራምፕ ደህና የሆኑ ይመስላል፣ እናም ከዚያ ወዲህ፣ የሪፐብሊኩ ብሔራዊ ኮንቬንሽን በዚህ ሳምንት በሚልዋውኪ፣ ዊስኮንሲን ውስጥ በመካሄድ ላይ በመሆኑ፣ የምክትል ፕሬዝዳንታዊ ተፎካካሪ ጓደኛቸውን ጄዲ ቫንስን በይፋ ሰይመዋል።
ቅድስት መንበር በእሁድ ማለዳ በሰጠችው መግለጫ “በትላንትናው እለት በተፈጸመው ሁከትና ብጥብጥ ሕዝብንና ዴሞክራሲን የሚያቆስል፣ ለመከራና ለሞት የሚዳርገው አደጋ እንዳሳሰባት መግለጿ ይታወሳል። ቅድስት መንበር “የዩናይትድ ስቴትስ ጳጳሳት ለአሜሪካ፣ ለተጎጂዎች እና ለሀገር ሰላም፣ የዓመፀኞች ዓላማ ፈጽሞ እንዳይሳካ በጸሎተ መንፈስ አንድ እንደሆነች ለመግለጽ እንወዳለን” በማለት አረጋግጠዋል።
ጥያቄ፡ በመጀመሪያ በፔንስልቬንያ በተካሄደው የድጋፍ ሰልፍ ላይ ስለደረሰው አደጋ የእርሶ ምላሽ ምን ይመስላል?
ደህና በእርግጥ፣ የመጀመርያው ምላሽ፣ ዲሞክራሲያዊ ማህበረሰብ ነው በሚባለው ማህበረሰብ ውስጥ ብጥብጥ መከሰቱ የሚያሳየው እርስ በርስ መነጋገር አለመቻላችን የሚያሳይ በመሆኑ በጣም የሚያስደነግጥ ነው። እና ግልጽ የሆነ ነገር አንድ ደህና ያልሆነ ሰው፣ ግን አሁንም አንድ ሰው በፕሬዚዳንት ትራምፕ ህይወት ላይ ሙከራ ማድረግ ችሏል። ያ በእርግጥ በጣም በጣም አሳዛኝ ነው።
ጥያቄ፡ እናም ያ አስፈሪ ምላሽ እና ይህ ሊሆን ስለሚችል፣ እንደዚህ ዓይነት ሁኔታን ለመከላከል ወይም ለማስወገድ በሆነ መንገድ ምን ማድረግ ይቻላል? ከደህንነት አንፃር እንኳን ሊሆን ይችላል ብሎ ማንም አያስብም ነበር፣ እናም ከዚያ እኛ ያለነው እዚህ ደረጃ ላይ ነውን?
ደህና ፣ እኔ እንደማስበው ፣ አንድ ቴክኒሻን ከደህንነት አንፃር ምን ሊደረግ እንደሚችል መተንተን አለበት ። ግን ሁላችንም ማድረግ የምንችለው አንድ ነገር የሰውን ልጅ ክብር ማስታወስ እና ማስተዋወቅ ይመስለኛል። እናም አንድ ሰው ከእኔ ጋር ባይስማማም እንኳን በእግዚአብሔር መልክ እና አምሳል መፈጠሩን ዘወትር በልባችን እናስብ። እናም ስለዚህ፣ እንደ ክብር ልገነዘበው የሚገባኝ እና ማክበር ያለብኝ። እኔ እንደማስበው ማህበረሰባችን እና እኔ እራሴን በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ባለው ማህበረሰብ ብቻ እገድባለሁ ፣ (ያ) ያንን የበለጠ ካወቅን ፣ እንደ ምክንያታዊ ሰዎች ፣ ችግሮች እና አለመግባባቶች መወያየት እንችል ይሆናል ። ምናልባትም ወደ አንዳንድ መፍትሄዎች መጥተናል። ነገር ግን እዚህ አገር የፖለቲካ ዲስኩር ሰዎች እርስ በርሳቸው የሚጮሁበት ደረጃ ላይ መድረሱና ሌላውን ለመስማት የሚያስችል ቦታ አጥቶ መቆየቱ አሳዛኝ ነው። ርዕሠ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንችስኮስ ይህንን መሰረታዊ የሰው ልጅ ክብር እንድንገነዘብ እና በምንችለው መንገድ ሁሉ እንድናከብረው ያሳሰቡት ነገር ይመስለኛል።
እናም በእርስዎ አስተያየት የዩናይትድ ስቴትስ የካቶሊክ ጳጳሳት ጉባኤ ፕሬዚደንትነት፣ ጳጳሳት ምን ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ይህን አይነት ሰላማዊ ውይይት ወይም በአሜሪካውያን መካከል አብሮ መኖርን ለማጠናከር ምን ሊደረግ ይችላል?
እንግዲህ፣ በሀገረ ስብከታችን ውስጥ የምንገኝ ሁላችንም የውይይትን አስፈላጊነት፣ ለሌላው የመከባበርን አስፈላጊነት ልናራምድ የምንችል ይመስለኛል። ለሰው ልጅ ያለን ቁርጠኝነት እንኳን የሰው ልጅ ከተፀነሰበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ክብር ሊሰጠው የሚገባው በዚህ አስተሳሰብ ላይ ነው። በዚህ ውስጥ ቋሚ መሆን ያለብን ይመስለኛል። ረቡዕ ከምንጀምራቸው ነገሮች አንዱ የቅዱስ ቁርባን ኮንግረስ ነው። ይህ ደግሞ ውይይትና እርቅን ለማስተዋወቅ ትልቅ እድል ይሆነናል ብዬ አስባለሁ። እናም ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ መዳናችንን እንደምናገኝ እና ወደፊትም መንገድ እንደምናገኝ ለማስታወስ ነው። በግልጽ በክርስቶስ አካል ውስጥ የሥነ ምግባር ደንብ እናገኛለን እና ያንን ለማስተዋወቅ ብዙ ባደረግን ቁጥር ማህበረሰባችን የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሁሉንም በራሳችን ማድረግ አንችልም ነገር ግን በእርግጠኝነት መሰረት መጣል እና እኛ ኃላፊነት ያለብንን ይህንን ክብር እና ውይይት እንዲያበረታቱ ልንጠይቃቸው እንችላለን።
ጥያቄ፡ እናም ይህ በቀድሞው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እና ንፁህ ሰውን በገደለበት ወቅት፣ ሊቀ ጳጳስ ምን ዓይነት ጸሎት ወይም ምን ዓይነት መጽናኛ ቃላት ማቅረብ አለቦት?
በእርግጥ ለተገደለው ጨዋ ሰው ቤተሰቦች፣ የእኔን ሐዘኔታ፣ መጽናኛ እና ለነፍሱ እረፍት ለመጸለይ ቃል ገብቻለሁ። እንዲሁም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ትራምፕን ጨምሮ ለቆሰሉት ሰዎች የማፅናኛ መልእክት እና ጸሎቴን ማረጋገጥ እና የሁሉም የዩናይትድ ስቴትስ ምዕመናን ጸሎት እንደሚያደርጉ አረጋግጫለሁ።
ጥያቄ፡ ሌላ ማከል የሚፈልጉት ነገር አለ?
ይህ አሳዛኝ ክስተት ሁላችንም ንግግራችንን ለመለካት እና ወደ ሰላምና ዕርቅ ጎዳና እንድንሄድ እና የትኛውንም የፖለቲካ ልዩነት በታማኝነት እንድንገመግም እና መፍትሄ ለማግኘት ተባብረን እንድንሰራ ጥሪ የሚያቀርብ ነው።