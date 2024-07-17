የሪሚኒ ስብሰባ ሰላምን ለማራመድ እና ጥላቻን ለመዋጋት ይጠቅማል መባሉ ተገለጸ
የዚህ ዝግጅት አቅራቢ መብራቱ ኃ/ጊዮርጊስ-ቫቲካን
የሪሚኒ ስብሰባ በሰሜን ኢጣሊያ የባህር ከተማ እ.አ.አ ከነሐሴ 20 እስከ 25/2024 ዓ.ም የሚካሄድ ሲሆን 450 ከሚሆኑ የጣሊያን እና አለም አቀፍ ደረጃ ያላቸው ሰዎች ንግግር እንደሚያደርጉ የሚጠበቅ ሲሆን ወደ 140 የሚጠጉ ኮንፈረንሶች እንደሚሰጡ ፣ ሰኞ ከሰአት በኋላ በቅድስት መንበር የኢጣሊያን ኤምባሲ በተካሄደው ስብሰባ ላይ ገለጻ አድርጓል ።
በ45ኛው የኅብረት እና የነጻነት ንቅናቄ አዘጋጅነት የሚካሄደው ዓመታዊ ስብሰባ፣ ‘ከጽንሰ-ሐሳብ ጀርባ ካልሆንን በኋላ ምን እንሆናለን?’ የሚል ርዕስ ይኖረዋል። በሪሚኒ ኤክስፖ ማእከል 120 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ውጤታማ በሆነ መንገድ የሚከናወነው ባህላዊ ፣ ስፖርታዊ እና የልጆች ተነሳሽነት የሚያጠቃልል ዝግጅት ነው።
የኢየሩሳሌም የላቲን ፓትርያርክ ብፁዕ ካርዲናል ፒየርባቲስታ ፒዛባላ በነሐሴ 20/2024 ከቀኑ 12፡00 ላይ 'የሰላም አስፈላጊነት’ በተሰኘ አርዕስት የሚከናወነውን ስብሰባ ይከፍታሉ።
180 አጋር ኩባንያዎች
እ.አ.አ የ2024 ዓ.ም ስብሰባ እያንዳንዱ ቀን ከተቋማዊ፣ የባህል፣ የአካዳሚክ እና የንግድ አለም መሪዎች እንዲሁም የቤተክርስቲያኗ እና የተለያዩ እምነት እና ባህሎች የሐዋርያዊ እንክብካቤ ሰጪዎች በሚያበረክቱት አስተዋፅኦ የበለፀገ ይሆናል።
በሪሚኒ ስብሰባ መሪ ሃሳብ ላይ ያለው ንግግር እ.አ.አ ረቡዕ ነሐሴ 21 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ላይ በአድሪያን ካንዲርድ በኢንስቲትዩት ዶሚኒካይን d'études orintales የፈረንሳይ ዶሚኒካን አባል ይሰጣል።
ከስብሰባዎቹ በተጨማሪ 14 ኤግዚቢሽኖች እና 17 ትርኢቶች የሚቀርቡ ሲሆን ከእነዚህም ውስጥ ብዙዎቹ በከተማው ቴትሮ ጋሊ ይካሄዳሉ። የአጋር ኩባንያዎች ቁጥርም እያደገ ነው በዚህ ዓመት 180 ይሆናል።
ውይይት የጥላቻ ማከሚያ ነው
በኮንፈረንሱ ላይ የስብሰባ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት በርንሃርድ ሾልዝ ስለ ወቅታዊ ሁኔታዎች ሲናገሩ "የዶናልድ ትራምፕን የግድያ ሙከራ እና አንዳንድ ተከታይ ትርጓሜዎች የዲሞክራሲን ተጋላጭነት በከፍተኛ ሁኔታ እንድንገነዘብ አድርጎናል" ብለዋል።
"ከጥላቻ እና ንቀት መርዞች፣ ከሴራዎች እና ከጽንፈኛ የፖለቲካል መርዞች ጋር" ሲሉ አስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን "አስፈላጊው የጥቃት ፀረ-መከላከያዎች መገናኘት፣ ውይይት እና ግጭቶችን በሰላም መንገድ መፍታት ነው” ሲሉ ተንግረዋል።
አቶ ታጃኒ፡ ሰውን ማዕከል ማድረግ
ስብሰባው የሚከፈተው እ.ኤ.አ. ነሐሴ 20 ቀን 2024 ዓ.ም 12 ሰዓት ላይ የኢየሩሳሌም የላቲን ፓትርያርክ ብፁዕ ካርዲናል ፒየርባቲስታ ፒዛባላ በተገኙበት ለሰላም በሚደረገው ስብሰባ ነው።
በዛሬው እለት የሰላም መሪ ቃል የምክር ቤቱ ምክትል ፕሬዝዳንት እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ታጃኒ በስብሰባው ላይ ጣልቃ ገብተው "ሰላምን መፈለግ አስፈላጊ ነው" በማለት እርግጠኞች መሆናቸውን ተናግረው "በተለይ በዚህ ወቅት በዩክሬን እና በመካከለኛው ምስራቅ ከሚካሄደው ጦርነት ጋር ለክፉ ምርጫዎች ከፍተኛ ዋጋ የሚከፍሉ ሰላማዊ ሰዎች ናቸው፣ ሰላም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው” ሲሉ አስምሮበታል፣ “ሰውን በማዕከሉ ውስጥ በማስቀመጥ፣ እንደ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ባሉ ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የስነ-ምግባር ራዕይን መከላከል ነው” እናም “ለእድገት ያለው ቁርጠኝነት፣ ሁሉም ጉዳዮች በ G7 የቡድን ሰባት አገራት የመሪዎች ስብሰባ የኢጣሊያ ፕሬዝዳንትነት ባደረጉት ንግግር እምብርት ላይ ያሉ ወሳኛ ሐሳቦች ናቸው ሲሉ ተናግረዋል።
በጦርነቶች መካከል የእርቅ ቡቃያ
የስብሰባው ፕሬዘዳንት አቶ ስኮልስ የሚከተለውን በድጋሚ አረጋግጠዋል፣ "በዚህ ታሪካዊ ወቅት በነበሩት ታላላቅ ፈተናዎች ላይ በጋራ መከባበር፣ ልምዶችን እና እውቀትን በመለዋወጥ እና በመወያየት ላይ ያተኮረ ስብሰባ እንደገና እውን ማድረግ ነው" ብለዋል።
"አስፈላጊው ነገር በትንሹ ወደ አስፈላጊነቱ መቀነስ ሳይሆን ሁሉንም ነገር ህይወት ያለው እና የሚያብብ፣ ለእለት ተእለት ስራችን፣ ለልጆቻችን ትምህርት፣ ለሁሉም መልካም ነገር ያለን ቁርጠኝነት ትልቅ አድማስ የሚከፍት ነው" ያሉ ሲሆን በስብሰባው ላይ "በጦርነቶች መካከል የተወለዱ፣ የሰላም መገንቢያ የሆኑ ግጥሚያዎች የፈጠሩትን የእርቅ ቡቃያዎችን እናደርጋለን" ብለዋል።
ዳኛ ሮዛሪዮ ሊቫቲኖን ያስታውሳሉ
የፍትህ አካላት የበላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት ጠበቃ ፋቢዮ ፒኔሊ ወደ ስብሰባው ጭብጥ ተመልሰዋል ፣ “የፍትህ ምንነት በብዙ ብቃት እና ስልጣን ባላቸው የጣሊያን ዳኞች እንደሚወከል በማስታወስ ለ“በጎ” ተግባር በየቀኑ የሚሰሩ ናቸው ። አገሪቷ የአገልግሎቱን ስፋት እና ለሥራው ተስማሚ የሆነ ግፊትን ለኃይል መጠን በመስጠት እየተንቀሳቀሰች ነው ብለዋል።